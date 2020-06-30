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Зеленский о вспышке COVID-19 в Украине: медицина должна быть готова ко всему

Новости » Политика     30.06.2020 - 13:08
Зеленский о вспышке COVID-19 в Украине: медицина должна быть готова ко всему
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии

В Закарпатской области более 70% коек медицинских учреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне и правительство уже занялось этим вопросом.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский на совещании, передает пресс-служба Офиса президента.

В настоящее время имеются кровати для почти 30 тысяч больных, а аппаратов искусственной вентиляции легких используется немного, они есть в достаточном количестве.

Также на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что Львовская область десятый день лидирует по числу больных коронавирусом. За сутки заразились еще 143 человека и трое человек скончались.

Напомним, по состоянию на 13 июня к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 13 областей.

Отметим, в Украине зафиксировали еще 706 зараженных коронавирусом, больше всего новых случаев выявили во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКоронавирус
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