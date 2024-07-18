Зеленский: все аэродромы РФ, которые используются для атак по Украине, должны быть уничтожены

"Я обращаюсь ко всем вам, ко всем лидерам, которые могут внести свой вклад в необходимую храбрость. Эти шаги (разрешить удары по РФ, - ред.) необходимо сделать. И я обращаюсь прежде всего к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции, Германии и Польше и другим друзьям - ваша храбрость может иметь решающее значение для мира", - заверил он.

По его словам, военные аэродромы, с которых российские самолеты взлетают с бомбами на украинские города, детей и места пуска российских ракет - все это должно быть уничтожено.

"Это не только уничтожит некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать эту войну. Ракеты и беспилотники не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому должна быть коллективная воля, коллективная воля их сбить - так же, как это было с иранскими ракетами и беспилотниками", - продолжил он.

Также Зеленский привел пример эффективности ударов по РФ на примере Харьковской области, потому что, по его мнению, "реальность на поле боя более объясняет, чем какие-либо разговоры".

"Мы не дали России продвигаться на Харьковщине. Точка. Путин пожертвовал десятки тысяч своих граждан. Но ничего не достиг. Ничего важного и значимого. Это стало возможным благодаря храбрости наших воинов и храбрости наших партнеров, снявших ограничения по использованию оружия рядом с границей. Привело ли это к эскалации? Нет. Напротив, заблокировало попытки Путина в расширении войны. Отреагировал ли Путин? Нет", - сказал он.

Даже когда российские ракеты ударили по "Охматдету" по детям с онкозаболеваниями, то по словам президента, это лишь продемонстрировало то зло, которое демонстрирует РФ с начала войны, а следовательно, по его мнению, нужно действовать максимально храбро, чтобы достичь результатов.

"Мы можем завершить эту войну благодаря усилиям дипломатическим и усилиям из оружия. И мы не должны упускать возможности. Чем более эффективной будет ПВО, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений по эффективному использованию оружия, тем больше РФ будет пытаться двигаться в направлении мира", - заверил Зеленский.