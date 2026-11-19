Он отметил, что американская сторона вместе с европейскими партнерами готова предложить Украине гарантии безопасности по образцу 5 статьи НАТО. В то же время, стороны пока не имеют общего понимания того, что именно будут означать такие гарантии на практике.

"Я не уверен, что мы все одинаково понимаем 5-ю статью", - сказал Зеленский.

Глава государства пояснил, что для него одним из элементов гарантий безопасности есть присутствие военных сил стран-партнеров в Украине. В частности, он затронул вопрос возможного размещения американских военных и их баз.

"Я не выступаю ни за, ни против. Конечно, мы были бы рады, если бы наши американские партнеры доверяли своим военным, если бы их базы были в Украине, как на Ближнем Востоке. Кстати, там страны не являются членами НАТО. Но там есть определенные базы", - отметил президент.

Он добавил, что пока не имеет ответа, будут ли предусматривать гарантии присутствие американских и европейских военных.

"Силы Соединенных Штатов и европейских партнеров. Войска, базы. Без этого я не уверен, что это 4-я, 5-я статья и т.д.", - объяснил Зеленский.

Какова должна быть реакция на новую агрессию

В то же время он назвал главным вопросом конкретные действия союзников в случае повторного нападения России. По его словам, Украина должна заранее понимать, как именно партнеры будут реагировать на агрессию.

"Не если, извиняюсь за скептицизм, а когда они снова попытаются это сделать. Что они будут делать?", - спросил глава государства.

Президент подчеркнул, что четкие ответы нужны не только правительствам стран-партнеров, но и обществу, гражданам и потенциальным инвесторам. Ведь надежные гарантии безопасности должны быть поняты бизнесу, который может прийти в Украину, а также людям, рассматривающим возможность возвращения.

"Все хотят инвестировать в Украину. [...] Люди сильные, они это доказали. Девять миллионов человек - мы надеемся, что они вернутся. И всем этим людям нужны четкие ответы", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украине нужны объяснения, как будут работать гарантии по образцу 5 статьи без членства в НАТО.

"Хорошо, 5-я статья, но без НАТО. Объясните нам, что это значит", - отметил президент.