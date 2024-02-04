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Зеленский впервые отреагировал на слухи вокруг увольнения Залужного

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размышляет о смене ряда руководящих лиц в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства каналу Rai1.

Журналист издания Rai1 спросил Зеленского о слухах вокруг увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент ответил, что размышляет об изменении разных руководителей в государстве, но касается ли это Залужного – не уточнил.

"Безусловно, необходима перезагрузка, новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных лидеров, а не только в одном секторе, например, военном", - отметил президент Украины.

По его словам, это вопрос для всей руководящей группы, управляющей большой и сложной машиной страны.

"Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении. Мы не можем отчаиваться, опускать руки. Мы должны обладать правильной, положительной энергией, несмотря на негативные настроения, которые могут охватить нас в определенные моменты", - добавил глава государства.

Зеленский также заявил, что негатив нужно оставлять дома. По его словам, необходимо думать о тех, кто был вынужден бежать за границу, о воюющих в окопах, о тех, кто работает 24 часа в сутки в три смены на заводах, производящих боеприпасы.

"Мы должны иметь подходящую энергию для них. Мы не можем допустить отречения. Поэтому, когда я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а руководства страны", - отметил президент Украины.

Слухи об отставке Залужного

Напомним, около недели назад в сети начали распространять слухи о том, что президент Украины якобы решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Более детально о том, почему испортились отношения Зеленского с Залужным и отправят ли главнокомандующего в отставку, - в материале РБК-Украина.

 

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