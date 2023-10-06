Зеленский впервые с начала большой войны посетит Румынию, - СМИ

"Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе прибудет с визитом в Румынию", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Таким образом, это будет первый визит украинского президента в Румынию с начала российского вторжения в Украину.

Отмечается, что визит Зеленского не будет частью турне по нескольким странам. Это будет специальный визит только в Румынию, где глава государства встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и другими чиновниками.

В СМИ напоминают, что этот визит ранее анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время интервью Digi24. Он тогда сообщил, что президент Зеленский "вскоре приедет в Румынию".

Также телеканал добавляет, что президенты Украины и Румынии встречались 5 октября в испанской Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества.

Заграничные визиты Зеленского

Напомним, что вчера президент Владимир Зеленский прибыл в испанскую Гранаду, где проводит двухдневный саммит на двух уровнях.

Вчера саммит проходил при участии 47 европейских государств, представляющих "Европейское политическое сообщество", основанное год назад в Праге как своеобразный Альянс в ответ на вторжение РФ в Украину.

При этом сегодня в Гранаде проходит неформальная встреча 27 стран-членов Европейского Союза.

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