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Зеленский внес в Раду законопроект о военном омбудсмане: что известно

Украина, Четверг 08 мая 2025 11:44
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Зеленский внес в Раду законопроект о военном омбудсмане: что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский подал новый законопроект в Верховную Раду 8 мая. Он касается деятельности военного омбудсмена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента, Facebook уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих Ольги Решетиловой.

Сейчас законопроект о военном омбудсмане внесен на рассмотрение парламента. Этот проект закона за подписью президента зарегистрировали как неотложный для внеочередного рассмотрения в Верховной Раде.

Как рассказала уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова, согласно проекту закона, президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей.

"Также будет создан Офис военного омбудсмена как вспомогательный орган при президенте для осуществления функций гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны, предусмотренных в Законе Украины "О национальной безопасности Украины", - отметила она.

В законопроекте, по ее словам, среди прочего, прописан:

  • порядок подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих;
  • порядок проведения проверок в воинских частях и органах военного управления в связи с нарушением прав военнослужащих;
  • процесс подготовки выводов и взаимодействия военного омбудсмена с другими государственными органами.

Назначение военного омбудсмена в Украине

Напомним, в конце декабря 2024 года Ольга Решетилова стала уполномоченным президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

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