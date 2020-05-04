Зеленський вніс зміни до положення про службу в СБУ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження військової служби у Службі безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Відповідно до внесених змін, граничний вік перебування на службі в СБУ визначається відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", - до 45 років для рядових, сержантів і старшин; до 45 років для молодшого офіцерського складу; до 50 років для старшого офіцерського складу; до 55 років для полковників і до 60 років - для вищого офіцерського складу.

Крім того, у положенні зазначено, що на військову службу за контрактом в СБУ приймаються громадяни України згідно з вищевказаним законом.

Положення доповнено пунктом про призупинення служби для тих, хто самовільно залишив підрозділ СБУ, дезертирував або добровільно здався в полон. Для цих осіб призупинення служби здійснюється з дня внесення відповідних відомостей до ЄРДР на підставі заяви за підписом голови СБУ або його заступників.

Після припинення служби такі особи звільняються від посад, призупиняються контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та інших видів забезпечення. Час призупинення військової служби не зараховується в строк вислуги, на осіб не поширюються пільги і соціальні гарантії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вніс зміни до положення про Антитерористичний центр. Серед інших змін центру доручена розробка рекомендацій, спрямованих на удосконалення державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів.