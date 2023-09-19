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Зеленский летом мог распустить Верховную раду, - источники

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский был достаточно близок к тому, что распустить Верховную раду еще летом. Об этом планировалось объявить в День государственности, 28 июля.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Идеальный шторм Зеленского. Как президент едва не распустил Раду и будут ли выборы во время войны ".

Информацию о планах Зеленского подтвердили несколько источников РБК-Украина. Однако распустить парламент президент так и не отважился.

"Президент за последние несколько лет несколько раз был близок к принятию решения о роспуске. По моим ощущениям, на этот раз мы были к выборам ближе", - сказал информированный собеседник издания.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи в Верховной раде 20 мая 2019 года объявил о роспуске парламента.

После этого состоялись досрочные парламентские выборы, на которых его партия "Слуга народа" получила больше половины голосов и сформировала монобольшинство.

Очередные выборы в Раду должны были пройти в октябре 2023 года, однако во время военного положения законность выборов под вопросом. Президентские выборы были запланированы весной 2024 года.

В проекте госбюджета на 2024 год отсутствуют деньги на выборы.

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Владимир Зеленский