Зеленський про візити західних партнерів: чутки не справдились, ніхто не вирішує нашу долю за спинами
Президент Володимир Зеленський відзначив низку запланованих візитів західних посадовців до Києва. Він зазначив, що це є підтвердженням того, що ніхто не вирішує дою України за її спиною.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ у Раді.
"Чутки, плітки, прогнози великих блогерів і Ванги не справдились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Це дуже важливо. Всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку і ми за це вдячні нашим партнерам", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький цього тижня приїде в Україну, під час візиту він проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Денисом Шмигалем.
Крім того, завтра приїде британський прем'єр Борис Джонсон, візит якого спрямований на дипломатичну розрядку ситуації на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.