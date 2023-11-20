Зеленский о войне в Украине: это не кино и завершится все не так быстро, как хотелось бы

"Люди почему-то относятся к этому (к войне, - ред.), как к кино, и ожидают, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы", - сказал он.

Но, по словам президента, для украинцев и украинских воинов война - "это не кино, это наши жизни, это ежедневный тяжелый труд". И для того, чтобы ее завершить нужно время.

"Завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но мы не имеем права опускать руки и не сделаем этого", - констатировал Зеленский.

Зеленский о войне в Украине

Ранее в интервью The Economist Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что в долгой войне он проигрывает. При этом он сам не хочет думать о долгой войне, но готовится к этому.

Кроме того, до этого, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова "воевать в долгую, не теряя людей". По его словам, главное "минимизировать жертвы, как с примером Израиля".

А в июне 2022 года украинский президент заявлял о желании, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года, до наступления зимы.