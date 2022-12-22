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Зеленский о войне РФ против Украины: Битва, что решит в каком мире будут жить наши внуки

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Четверг 22 декабря 2022 03:00
Зеленский о войне РФ против Украины: Битва, что решит в каком мире будут жить наши внуки Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Война, развязанная Россией, - это битва не только за территорию, ту или иную часть Европы, свободу и безопасность украинцев или любой страны, которую хочет завоевать Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в Конгрессе США.

"Эта битва определит, в каком мире наши дети и внуки будут жить, и их дети и внуки: будет ли демократия для украинцев, американцев, для всех", - указал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что это сражение не может быть заморожено, отложено или проигнорировано.

Президент также добавил, что США сыграли свою лидерскую роль в объединении всего мира вокруг Украины.

Напомним, все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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