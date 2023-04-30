Зеленский: война с Россией, как пирог, нужно разделить ее на кусочки

"Война - как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем ее съесть - рот порвешь, большое государство и большое по объему. Эту беду проглотить сложно, надо разделить войну на кусочки, и это победы, одна за другой, иногда параллельные, но в большинстве своем они следуют одна за другой, последовательно", - заявил Зеленский.

В качестве примера президент назвал уничтожение российского крейсера "Москва", который был таким "кусочком" победы для Украины.

"Для нас победа - территория, которая конкретно под защитой гарантий мировой безопасности. НАТО или другие гарантии безопасности. Они очень важны", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что даже после победы в войне Украине придется соседствовать с Россией, поэтому нашему государству нужно быть крепче и ослабить врага.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предостерег от затяжной войны, которая, по его мнению, может длиться годами или десятилетиями.

Кроме того, глава государства заявил, что для мира российский диктатор Владимир Путин стал террористом, для которого нет оправдания.

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