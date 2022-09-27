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Зеленский выдвинул Путину ультиматум по переговорам

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе РФ Владимиру Путину о признании "референдумов" и последующих переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что если Россия признает результаты "референдумов", то ему с Путиным больше не о чем говорить.

"Вызов РФ этих псевдореферендумов, как нормальных, осуществление так называемого "крымского сценария", еще одна попытка аннексировать территории будет означать, что нам не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным", - заявил Зеленский.

По словам президента, аннексия является тем шагом, который ставит Путина один на один против человечества. Поэтому ответные сигналы требуются от каждой страны в мире.

Напомним, что сегодня проходит внеочередное заседание Совбеза ООН относительно незаконных "референдумов" на захваченных территориях Украины.

Три дня назад Украина требовала срочно созвать заседание Совбеза Организаций Объединенных Наций по "референдумовам", которые РФ пытается проводить на временно оккупированных территориях.

Ранее Зеленский назвал единственное условие для переговоров с РФ. Это возможно только при полном выводе оккупационных войск с украинской территории.

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