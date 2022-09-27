Зеленский выдвинул Путину ультиматум по переговорам

Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что если Россия признает результаты "референдумов", то ему с Путиным больше не о чем говорить.

"Вызов РФ этих псевдореферендумов, как нормальных, осуществление так называемого "крымского сценария", еще одна попытка аннексировать территории будет означать, что нам не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным", - заявил Зеленский.

По словам президента, аннексия является тем шагом, который ставит Путина один на один против человечества. Поэтому ответные сигналы требуются от каждой страны в мире.