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Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский до конца года выступит в Верховной раде с обращением. Точная дата не называется из соображений безопасности.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Слуге народа".

"Да, будет обращение (Зеленского - ред.) до конца этого года. Точную дату держим в секрете с учетом требований безопасности", - сообщил источник.

Отметим, что в прошлом году ежегодное послание главы государства было 1 декабря.

Напомним, вчера президент Украины поздравил украинских христиан западного обряда с Рождеством и напомнил, что наш народ ждет благая весть.

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