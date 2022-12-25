Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник

"Да, будет обращение (Зеленского - ред.) до конца этого года. Точную дату держим в секрете с учетом требований безопасности", - сообщил источник.

Отметим, что в прошлом году ежегодное послание главы государства было 1 декабря.

Напомним, вчера президент Украины поздравил украинских христиан западного обряда с Рождеством и напомнил, что наш народ ждет благая весть.

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