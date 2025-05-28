Зеленский о "меморандуме" РФ: ничего нового, только старые ультиматумы

Мир и Украина уже больше недели ожидают обещанный Российской Федерацией "меморандум" о перемирии. Однако Россия повторяет старые ультиматумы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

Заявление Зеленского

Сегодня, во время визита в Германию Зеленский напомнил, что мир уже больше недели ждет от России обещанного "меморандума".

"Мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый "меморандум", что им нужно, чтобы остановить убийства людей. Все ожидают. Пока они не придумали ничего нового, и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов", - сказал он.

Кроме этого президент рассказал, что министр обороны Украины Рустем Умеров звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому.

"Так они сказали, будет, будет, но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили Соединенные Штаты Америки. Они также ждали. Все ждали. Надо не ждать, наверное. А делать более серьезные шаги", - подытожил Зеленский.

Россия обещала меморандум

После переговоров в Стамбуле 16 мая Россия заявила, что стороны договорились письменно изложить свое видение возможного прекращения огня.

Впоследствии российский диктатор Владимир Путин, после разговора с президентом США Дональдом Трампом, заявил о подготовке "меморандума", который будет касаться вероятного будущего мирного договора.

В МИД РФ недавно сообщили, что в документе будут указаны возможные сроки завершения войны, и якобы подготовка меморандума уже близится к завершению.

В то же время в Офисе президента Украины предостерегают, что Россия может включить в этот документ неприемлемые условия - в частности те, которые предусматривают потерю суверенитета Украины.