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Зеленський віртуально візьме участь у саміті НАТО

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн НАТО. Зустріч лідерів відбудеться 24 березня у Брюсселі, але глава держави буде присутній по відеозв'язку.

Про це сказав прес-секретар президента Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

"Україна там братиме активну участь. Яку саме ми поки що визначаємо. Як мінімум це буде звернення президента, як максимум - повноцінна участь, природно, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями", - розповів Никифоров.

Зеленський, як розповів його прес-секретар, на саміті планує підняти питання припинення військових злочинів Росії проти народу України та цивільної інфраструктури.

"Це можна зробити декількома шляхами - закрити небо, надати Україні потужні засоби повітряної оборони та авіацію… Про нові формати безпеки говорити не будуть", - додав він.

Нагадаємо, президент Польщі на саміті НАТО планує запропонувати відправити миротворців в Україну.

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Володимир ЗеленськийНАТОВійна Росії проти України