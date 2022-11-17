Зеленский о приговоре суда Гааги: наказание заказчиков имеет решающее значение

Сегодняшний приговор суда Гааги по делу MH17 является важным решением, но также необходимо привлечь заказчиков к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter .

"Важное решение суда в Гааге. Вынесены первые приговоры виновным в сбитии самолета MH17. Привлечение к ответственности заказчиков также имеет решающее значение, поскольку чувство безнаказанности порождает новые преступления. Мы должны развеять эту иллюзию. Наказание за все зверства, совершенные РФ тогда и сейчас, неминуемо", - подчеркнул глава украинского государства.

Также на решение суда Гааги отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Приветствую первые вердикты по MH17. Глубокие совместные усилия Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Сегодняшние приговоры посылают России сигнал: никакая ложь не поможет избежать правосудия. Все преступники в российской иерархии должны быть привлечены к ответственности", - написал он в Twitter.