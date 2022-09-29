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Зеленский отметил государственными наградами более 300 украинских защитников

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Четверг 29 сентября 2022 05:35
Зеленский отметил государственными наградами более 300 украинских защитников Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 320 защитников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Отмечены 71 боец Национальной гвардии, 21 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 52 пограничника. За храбрые и результативные действия при освобождении от оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий", - сказал украинский лидер.

Соответствующие указы о награждении наших военных Зеленский подписал вечером в среду, 28 сентября.

К слову, с начала полномасштабного вторжения РФ около 30 тысяч украинских воинов были отмечены государственными наградами.

Напомним, 28 сентября президент подчеркнул, что Украина должна вернуть свои все свои территории, временно оккупированные врагом. Только после этого можно будет говорить об окончании войны.

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