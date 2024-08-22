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Зеленский заслушал Сырского в Сумской области: ВСУ контролируют еще один населенный пункт РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничные территории Сумской области. Глава государства провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Зеленский собрал совещание с главкомом ВСУ и начальником Сумской ОВА Владимиром Артюхом.

Сырский доложил о ситуации на фронте, в том числе о самых сложных участках. Главнокомандующий сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях, а также о Курской операции.

"В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда", - говорится в сообщении.

 

Фото: Зеленский и Сырский провели совещание (president.gov.ua)

Глава Сумской ОВА доложил о ситуации в Сумской области после начала Курской операции. Отмечается, что наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.

"Отдельное внимание - координация действий между военными, полицией и ГСЧС в пограничных, в частности для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области", - отметил Зеленский.

 

Что происходит в Курской области

Как известно, 6 августа россияне пожаловались на прорыв границы в Курской области. Российские власти пытались приуменьшить ход боевых действий. Но в сети публиковали видео украинских военных из российских населенных пунктов.

Неделю спустя после прорыва Силы обороны подтвердили, что проводят наступательную операцию. ВСУ удалось взять под контроль город Суджа, где находятся газоизмерительная станция, через которую идет транзит российского газа в Европу.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, украинские силы продвинулись от 28 до 35 км вглубь обороны врага в Курской области.

Также Украина создала в Курской области военную комендатуру и планирует открыть гуманитарный коридор.

Сегодня, 22 августа, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко заявил, что в Курской области часть войск РФ может быть в котле.

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