Зеленский заслушал Сырского в Сумской области: ВСУ контролируют еще один населенный пункт РФ

Зеленский собрал совещание с главкомом ВСУ и начальником Сумской ОВА Владимиром Артюхом.

Сырский доложил о ситуации на фронте, в том числе о самых сложных участках. Главнокомандующий сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях, а также о Курской операции.

"В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда", - говорится в сообщении.

Фото: Зеленский и Сырский провели совещание (president.gov.ua)

Глава Сумской ОВА доложил о ситуации в Сумской области после начала Курской операции. Отмечается, что наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.

"Отдельное внимание - координация действий между военными, полицией и ГСЧС в пограничных, в частности для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области", - отметил Зеленский.