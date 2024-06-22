Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову

В Харькове идет разбор завалов на месте российского удара по жилому дому. Сейчас известно о 19 раненых и троих погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в Telegram-канале.
"Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, уберечь людей и жизнь от ракетного террора можно с помощью "очистки" приграничных районов от пусковых установок России.
"Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решительность", - добавил он.
Напомним, сегодня днем в Харькове раздались взрывы. Как выяснилось позже, российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами и попали в жилой дом.
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