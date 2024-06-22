Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову

"Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, уберечь людей и жизнь от ракетного террора можно с помощью "очистки" приграничных районов от пусковых установок России.

"Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решительность", - добавил он.