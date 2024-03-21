Зеленский отреагировал на ракетную атаку на Киев и показал последствия

Украина нуждается в средствах для защиты от российских ракет. Для этого необходима поддержка партнеров и политическая воля союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Глава государства отреагировал на сегодняшнюю ракетную атаку на Киев.

"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает нам системами ПВО. Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту "Петриотов" и других ведущих мировых систем", - отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украине нужна защита от российских ракет - от Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донецкой области. По мнению президента, это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли.

"Мы должны показать, что террор всегда в проигрыше. Мы должны доказать России, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в Украине. Нам нужна поддержка партнеров. И я благодарен всем в мире, кто действительно помогает", - добавил Зеленский.

Кроме того, президент показал последствия вражеской атаки на Киев.