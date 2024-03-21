Зеленский отреагировал на ракетную атаку на Киев и показал последствия
Украина нуждается в средствах для защиты от российских ракет. Для этого необходима поддержка партнеров и политическая воля союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
Глава государства отреагировал на сегодняшнюю ракетную атаку на Киев.
"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает нам системами ПВО. Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту "Петриотов" и других ведущих мировых систем", - отметил он.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украине нужна защита от российских ракет - от Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донецкой области. По мнению президента, это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли.
"Мы должны показать, что террор всегда в проигрыше. Мы должны доказать России, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в Украине. Нам нужна поддержка партнеров. И я благодарен всем в мире, кто действительно помогает", - добавил Зеленский.
Кроме того, президент показал последствия вражеской атаки на Киев.
Обстрел Киева 21 марта
В ночь на 21 марта российская армия выпустила по Украине 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков, а также баллистическую ракету "Искандер-М" и ракету типа "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.
Главный удар был нацелен на Киев. Прямого попадания ракет в столице не было, но из-за падения обломков сбитых ракет в трех районах были повреждения.
По последним данным, в результате ракетной атаки в Киеве 13 человек пострадали. Известно, что по меньшей мере два человека госпитализированы.
Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
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