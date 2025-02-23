Зеленский отреагировал на самую масштабную дроновую атаку РФ с начала войны

Накануне третьей годовщины войны Россия осуществила крупнейшую атаку на Украину. Также, применив рекордное количество ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Россия осуществила одну из крупнейших атак за всю историю конфликта. 267 ударных дронов были направлены на украинские города и села, что стало крупнейшей атакой с использованием иранских беспилотников.
Эта атака лишь часть общего недельного обстрела, в котором в целом было применено почти 1150 ударных дронов, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто ежедневно отражает нападения врага, в частности авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. Отдельно он отметил работу спасателей, медиков и нацполиции, которые работают на местах, спасая людей от последствий обстрелов.
Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и работы всего международного партнерства для достижения длительного и справедливого мира для Украины. Он подчеркнул, что для этого нужно единство партнеров, сила всей Европы, Америки и других союзников, которые стремятся к надежному миру.
Напомним, что вечером 22 февраля стало известно, что Россия запустила дроны по Украине. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами и сообщили о движении скоростных целей в направлении Кривого Рога.
На утро 23 февраля стало известно, что Россия выпустила 267 ударных дронов и беспилотников-имитаторов, а также три баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Крыма. Это наибольшее количество дронов, которые РФ применила в одной атаке на Украину.