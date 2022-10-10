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Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины 10 октября. Президент просит оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Как отметил президент, "229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве".

Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей Украине. "Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - добавил он.

Напомним, города Украины 10 октября подверглись одному из самих больших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В целом было выпущено более 50 ракет. В Киеве по официальной информации погибли восемь человек.

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Владимир Зеленский