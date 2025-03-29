Зеленский отреагировал на массированный обстрел Днепра

Так, по словам Зеленского, в течение вчерашнего вечера и ночи Россия атаковала Украину - более 170 дронов, из них более 100 "Шахедов", массированный удар по Днепровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях

"Всю ночь в Днепре ликвидировали последствия этой атаки. По состоянию на сейчас известно о 4 людях, которые погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

Президент напомнил, что двадцать один человек ранен, среди них беременная женщина, в городе разрушены и повреждены обычные жилые дома, гостинично-ресторанный комплекс, гаражи, СТО.

"К сожалению, есть разрушения в каждом регионе, который был под ударом. Наша неизменная благодарность всем, кто помогает людям на местах после таких атак, спасает, оказывает медицинскую помощь, разбирает завалы", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия смеется над миротворческими усилиями мира - затягивает войну и совершает этот террор, потому что до сих пор не чувствует реального давления.

"Дипломатия может сработать, но подкреплена шагами, которые усиливают наших воинов и лишают оккупантов ресурсов для войны", - добавил он.

Как отметил глава государства, партнеры знают, что может помочь, какое именно давление, и это зависит от Америки, от Европы, от всех в мире, кто хочет результативной дипломатии.