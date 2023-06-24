Зеленский отреагировал на бунт Пригожина и обратился к россиянам

"Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие какой-то предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием", - заявил президент.

Он отметил, что мир должен не бояться, ведь нас защищает наше единство.

"Украина точно сможет защитить Европу от любых российских сил - и не важно, кто ими командует. Мы - защитим. Безопасность восточного фланга Европы держится только на нашей обороне. И именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны - это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире", - добавил он.

Обращение к россиянам

Во время своего вечернего видеообращения глава государства на русском языке обратился к гражданам России. Он отметил, что чем дольше россияне будут бездействовать - тем больше развала потом понесет их государство.

"Скажу на русском языке. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то... Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть - он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами - тем больше потеряете вы все... все, кто связан с Россией", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне должны действовать, ведь именно от них зависит будущее их страны.

"А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле - тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле - тем больше будет катастроф", - подчеркнул президент.

Между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу уже несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин обвиняет Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, а на позициях их заменила регулярная армия.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Основатель ПИК заявил, что российские войска якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину – читайте об этом в нашем материале.

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