Зеленский ответил на петицию о лишении гражданства судьи с паспортом РФ

Так, Зеленский поручил Комиссии при президенте Украины по гражданству проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова. По результатам рассмотрения она должна принять соответствующее решение.

Автор петиции указывал, что наличие российского гражданства у судьи, который принимает решение именем Украины, и вдобавок занимает высокую административную должность в судебной системе, является угрозой государственности и вершиной некомпетентности правоохранительных органов на восьмом году войны с РФ.

Петиция на момент публикации набрала более 25400 голосов.

Возможен российский паспорт

Журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором рассказали, что в 1999 году судья Львов, находясь в Москве, получил паспорт гражданина РФ. Кроме того, по информации расследователей, в 2012 году судья обновил паспорт после того, как достиг 45 лет. Жена судьи, родившаяся в Москве, также имеет гражданство РФ.

Как доказательство наличия паспорта, расследователи из двух разных источников получили выписку из реестра "Роспаспорт". Как говорится в расследовании, именно по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированным имуществом его семьи в Москве.

Журналисты утверждают, что в Службе безопасности Украины также подтвердили наличие у судьи Львова гражданства РФ. По данным журналистов, это стало известно после официальной проверки. СБУ не выступала с официальными заявлениями по этому поводу, однако судью Львова лишили доступа к государственной тайне.

Что говорит судья Львов

Судья Львов категорически отвергает обвинения журналистов, называя их "чистым фейком". Также Львов опубликовал несколько сообщений на своей странице в Facebook, в которых привел свои аргументы, почему информация о наличии у него российского гражданства не соответствует действительности.

По словам судьи, форма 1П заявления гражданина на замену паспорта РФ, датированная октябрем 2012 года, на которую ссылаются журналисты, была утверждена только в ноябре 2012 года.

Позже судья подверг сомнению и существование первого паспорта, якобы выданного в 1999 году, заявив, что обнародованные журналистами документы были сделаны на основе подделки. Судья утверждает, что обнародованный паспорт серии 4598 с номером 589684, который должен был быть выдан в 1999 году, был признан недействительным в декабре 1998 года.

Кроме того, судья Львов пожаловался на журналистов в Государственное бюро расследований и СБУ. Судья попросил начать расследование по факту попытки насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. В обращении в СБУ он признал, что российские госорганы опубликовали данные о его российском паспорте, но отметил, что это делается "в целях дискредитации".

О наличии паспорта РФ заявили в Bellingcat

Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев также заявил, что судья Львов имеет российский паспорт, и исключил, что россияне могли подделать эти данные.

"Я вижу, что Львов задолго до расследования уже был в российских базах с несколькими российскими паспортами. При этом эти базы не появились сейчас, не появились в прошлом году, а были выгружены еще 5-6-10 лет назад", - сказал Грозев, добавив, что Bellingcat также проверил информацию о паспорте.

Грозев также заявил, что форма, к которой апеллировал Львов, могла выглядеть так же, как и опубликованная журналистами. "Я видел такую форму в обращении и раньше 2012 года", – сказал расследователь Bellingcat.

Пресс-служба Верховного суда сообщила, что было созвано собрание судей Кассационного хозяйственного суда. В повестку дня вынесли вопрос досрочного увольнения Львова с должности главы суда, однако по итогам голосования не хватило одного голоса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.