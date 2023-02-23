RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский ответил на петицию о возвращении премии в 30 тысяч гривен военным

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Артур Родивилов

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 000 грн. Глава государства передал петицию премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

В ответе на петицию Зеленский напомнил, что 28 февраля 2022-го Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн или 30 000 в месяц.

Теперь, по словам Зеленского, с целью обеспечения социальной справедливости был осуществлен ряд мер по дифференциации размеров премий в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы.

Зеленский обратился к премьеру с просьбой комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, обратив особое внимание на обеспечение должной соцзащиты военных и соблюдения принципов справедливости по стимулированию военных, непосредственно участвующих в боевых действиях. О результатах рассмотрения петиции автора проинформирует Кабмин.

Президент подчеркнул, что именно на Кабмин возложены задачи и полномочия по осуществлению мер по обеспечению обороноспособности Украины, проведению бюджетной и финансовой политики, а также обеспечению социальных и правовых гарантий военных.

С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военнослужащим. Теперь выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 февраля в Украине изменят порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим, находящимся вне зоны боевых действий.

Как сообщалось ранее, недавно установили ежемесячные выплаты для людей со званием Героя Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украинывиплати