Зеленский ответил, кто раздражает Белый дом больше - он или Путин

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, кто больше раздражает Белый дом - он или глава Кремля Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его ответ на вопрос во время встречи с журналистами 27 мая.
"Я думаю, Путин. Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые. И я думаю, что для умных людей вызывают больше беспокойства именно те, другие люди", - считает он.
По словам Зеленского, какая бы ни была публичная риторика, "они реально разочарованы" (в Белом доме, - ред).
"Я не знаю подходит ли такое слово. Но я думаю, в целом Белый дом понимает, что Путин точно не хочет ничего заканчивать, как хочет это Белый дом", - продолжил президент.
Зеленский подчеркнул, что в партнерстве можно быть очень некомфортными, но быть партнерами.
"Мне кажется, что с Путиным вопрос в том, что если вам кажется, что вы в диалоге - вы реально наедине находитесь", - добавил он.
С момента наступления президентства Дональда Трампа США пытаются завершить войну в Украине. В частности, во время предвыборной кампании Дональд Трамп утверждал, что способен завершить войну России против Украины всего за 24 часа.
При этом Россия, и в частности Путин, не дают согласие на полное прекращение огня в Украине. И не идут на переговоры, каждый раз выдвигая новые условия.
WSJ в начале мая писало о том, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, что ему не удалось быстро закончить войну в Украине. По его словам, урегулировать ее оказалось сложнее, чем он думал.
К тому же Трамп в частном порядке говорил советникам, что Путин не хочет прекращать войну и что обе стороны отказываются идти на компромисс.
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