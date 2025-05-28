Зеленский ответил, кто раздражает Белый дом больше - он или Путин

"Я думаю, Путин. Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые. И я думаю, что для умных людей вызывают больше беспокойства именно те, другие люди", - считает он.

По словам Зеленского, какая бы ни была публичная риторика, "они реально разочарованы" (в Белом доме, - ред).

"Я не знаю подходит ли такое слово. Но я думаю, в целом Белый дом понимает, что Путин точно не хочет ничего заканчивать, как хочет это Белый дом", - продолжил президент.

Зеленский подчеркнул, что в партнерстве можно быть очень некомфортными, но быть партнерами.

"Мне кажется, что с Путиным вопрос в том, что если вам кажется, что вы в диалоге - вы реально наедине находитесь", - добавил он.