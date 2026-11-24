"Буду ли я в Будапеште? Мне кажется, что это зависит от венгерской стороны. Если Венгрия приглашает, то, наверное, тогда Украина будет рассматривать такую возможность", - сказал глава государства.

Президент добавил, что обсудил с венгерским премьером "и Карпатскую инициативу, и много разных инициатив". Зеленский добавил, что между двумя странами должно быть больше инициатив, "особенно восьмерка, она хороша для бизнеса прежде всего".

"В принципе премьер (Мадьяр, - ред.) правильно абсолютно все сказал, там экономика, там логистика, там безопасность, туризм, культура. Я думаю, что это очень классно, если наши страны и бизнесы, и разные институты будут вместе в разных проектах", - добавил он.

Зеленский добавил, что на месте Мадьяра пригласил бы его в Будапешт, "потому что надо все-таки отыгрываться".

Речь идет о том, как Зеленский и Мадьяр играли с детьми в волейбол, когда пришли в венгерский лицей имени Лайоша Кошута в Берегово.

"С уважением приглашаем президента, если время его позволяет посетить Будапешт", - ответил премьер-министр Венгрии.