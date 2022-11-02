Зеленский ответил, стоит ли бояться ядерных угроз России

"Я не уверен (что будет ядерная война - ред.). Не хочу давать этому оценку, потому что Россия очень любит делать наоборот. Она слышит какой-то месседж "О, как сказала Украина, говорит что будет? Давайте сделаем, чтобы не было"... Скажут "не будет использование nuclear", а Россия - "а давайте подумаем, как это использовать", - говорит Зеленский.

Президент объяснил, что именно из-за таких действий Кремля не хочет давать оценку возможности ядерной войны.

"Считаю, что Россию не нужно бояться, я не считаю, что они адекватны. Не надо связывать ультиматумы РФ или выполнение их условий с тем "если ты не выполнишь, то они применят (ядерное - ред.) оружие". Это большая ошибка, абсолютно не связанные вещи", - пояснил Зеленский.

Ядерные угрозы России

Напомним, издание NYT опубликовало материал, в котором утверждается, что на фоне военных неудач руководители ВС РФ обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Сообщается, что эти переговоры повысили беспокойство Вашингтона.

От российских чиновников часто раздаются угрозы в сторону Украины по поводу возможности применения ядерного оружия.

Недавно заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу России, и, чтобы не допустить такого развития событий, она может пойти на крайние меры - применить ядерное оружие.

На что в Украине ответили, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что угроза и применение ядерного оружия РФ - это акт суицида и в таком случае Россия окончательно превратится в врага номер один для всего мира.

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