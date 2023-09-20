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Зеленский ответил, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении в этом году

Нью-Йорк, Среда 20 сентября 2023 09:31
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Зеленский ответил, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении в этом году Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Контрнаступление Украины продолжается, но будет ли большой прорыв в этом году - пока неизвестно. ВСУ добьются больших успехов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

Зеленский положительно оценил продолжающееся контрнаступление украинских военных. Он также подтвердил, что наступление идет медленнее, чем ожидалось.

На вопрос о том, возможен ли в этом году большой прорыв, Зеленский ответил: "Думаю, на самом деле никто не знает".

Однако, по мнению главы государства, в этом году нашим военным все же удастся добиться успеха на отдельных участках.

"Но я думаю, что у нас будет больше успеха", - сказал он, напоминая о достижениях Украины на востоке.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета этого года украинские войска продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта. В частности, наши бойцы продолжают давить на врага на Мелитопольском направлении и к югу от Бахмута.

Силы обороны за последнюю неделю освободили два населенных пункта в Донецкой области - Андреевку и Клещиевку.

Детальнее о ситуации на фронте и успехах ВСУ на поле боя - в материале РБК-Украина.

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