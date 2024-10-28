Зеленский ответил на вопрос о перспективах прекращения огня в Украине после выборов в США
Если Вашингтон прекратит поддержку Украины после президентских выборов, то Украине будет очень сложно. Тогда в Киеве будут думать, что с этим делать.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Times of India.
"Многие вещи зависят от политики США. Мне кажется, это не очень глубокий анализ, когда мы говорим, что все зависит от выборов в США. Многое, но не все. Начало войны в Украине и то, что наша нация выстояла, она была без поддержки союзников, включая США", - сказал он.
По его словам, Украина остановила российские войска, а деоккупировать только своими силами у нас бы не получилось, по крайней мере, это было бы очень дорого с точки зрения человеческих потерь.
"Но не все зависит от выборов в США. Политику меняет не только лидер. Мы не знаем, кто будет президент. Но, безусловно, все равно двухпартийная поддержка Украины останется, и в любом случае Конгресс США, с которым мы наработали крепкие отношения, будет иметь свое личное влияние на эту войну, несмотря на то, кто будет президентом. Хотя президент все равно будет формировать международную политику", - сказал он.
Зеленский признал, что Украине будет очень сложно, если политика США изменится и в Вашингтоне скажут, что не поддерживают Украину в справедливой защите своих территорий. "Но это если совсем изменится политика. Тогда и будем думать, что с этим делать, точно не сейчас", – сказал он.
Заморозка конфликта
"И аспект по прекращению огня. Мы должны понимать, мы против замороженного конфликта, мы не хотим третьей войны… Было прекращение огня, была Нормандия и минские процессы, тысячи переговоров с РФ и другими партнерами. И потом полномасштабная война", - сказал он в ответ на вопросы.
По его мнению, если сейчас заморозить конфликт без понимания, что будет завтра, какие гарантии безопасности будут у украинцев, это очень большой риск.
"Все должно быть на бумаге, разумеется, когда закончится эта война и кто и в каком объеме будет нести за нее ответственность. Конечно агрессор", - добавил президент.
Позиция кандидатов в президенты США
Выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидат-республиканец Дональд Трамп называет Владимира Путина своим "другом" и заявляет о планах окончить войну России с Украиной с помощью одного телефонного звонка.
Кандидат от демократов Камала Гаррис уверена, что Путин будет "сидеть в Киеве", если Трамп будет избран президентом США.