Зеленский об отбитой атаке РФ: такая же эффективность защиты нужна от ракет и авиации

Президент Украины Влаадимир Зеленский, реагируя на отбитую атаку РФ в ночь на 31 июля, заявил, что такая же эффективность защиты необходима не только от дронов, но и от ракет, и авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"89 "Шахедов" сбиты за минувшую ночь. Все, которые были применены российскими террористами во время этой атаки. И это важный результат", - сказал он.
По словам президента, украинцы могут полностью оградить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение.
"Такая же эффективность защиты нужна и от российских ракет, и от боевой авиации оккупанта. И это возможно обеспечить. Необходимы достаточно смелые решения партнеров - достаточно систем ПВО, достаточно дальнобойности. А украинцы сделают все правильно и метко", - констатировал Зеленский.
Оккупанты использовали 89 "Шахедов" и одну ракеты во время обстрела по Украине в ночь на 31 июля.
Эта атака стала самой массированной по Киеву с начала 2024 года. Основной удар пришелся по Киевской области. В регионе произошел пожар.
ПВО сбила все российские дроны. Подробнее о последствиях этой атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.