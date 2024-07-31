Зеленский об отбитой атаке РФ: такая же эффективность защиты нужна от ракет и авиации

"89 "Шахедов" сбиты за минувшую ночь. Все, которые были применены российскими террористами во время этой атаки. И это важный результат", - сказал он.

По словам президента, украинцы могут полностью оградить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение.

"Такая же эффективность защиты нужна и от российских ракет, и от боевой авиации оккупанта. И это возможно обеспечить. Необходимы достаточно смелые решения партнеров - достаточно систем ПВО, достаточно дальнобойности. А украинцы сделают все правильно и метко", - констатировал Зеленский.