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Зеленский: с начала марта Россия запустила по Украине 130 ракет и почти 900 КАБов

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала марта российские террористы запустили против Украины 130 ракет разных типов, а также около 900 управляемых авиабомб (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, Россия ежедневно и каждую ночь применяет против украинцев дроны, ракеты и КАБы. Только с начала текущего месяца враг применил:

  • 320 "Шахедов";
  • 130 ракет различных типов; 
  • почти 900 управляемых авиабомб.  

Как отметил Зеленский, Украина доказала, что может эффективно сбивать вражеские ракеты и дроны, а также уничтожать российскую военную авиацию. Это позволяет спасать тысячи жизней и давать украинской экономике продолжать функционировать. 

"Но мы нуждаемся в большей защите - вполне реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у наших партнеров. "Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизни, а не пылиться на хранении. И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь. Российский террор должен проиграть", - отметил президент. 

"Раммштайн-20"

Сегодня, 20 марта, проходит 20-е заседание в формате "Рамштайн", которое возглавил руководитель Пентагона Ллойд Остин. Местом проведения стала немецкая военно-воздушная база Ramstein AB, где союзники собрались впервые весной 2022 года. В частности, на заседание были приглашены министры обороны и высшие военные чиновники из около 50 стран мира.

Детальнее о 20-м заседании в формате "Рамштайн" и чего ожидать от него - в материале РБК-Украина.

Как рассказывало Министерство обороны Украины, для нашей страны приоритетом являются:

  • новые системы ПВО, а также ракеты к ним; 
  • дальнобойные ракеты; 
  • артиллерийские снаряды, особенно калибра 155-мм; 
  • современные системы РЭБ и РЭР;
  • бронетехника.

Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал пакет военной помощи Украине на сумму 542 млн долларов, который будет включать:

  • 100 единиц бронетехники для пехоты;
  • 100 единиц транспортной техники.

 

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