Зеленский о выборах в США: будут иметь значительное влияние на надежды Украины на мир

Затронув тему бывшего президента США Дональда Трампа, Зеленский отметил, что президентские выборы в США в ноябре окажут существенное влияние на надежды Украины на мир.

По его словам, украинские чиновники уже связались с предвыборными штабами Трампа и вице-президента США Камалы Харрис в этом месяце.

Также Зеленский рассказал, что время телефонного разговора с Трампом он пригласил бывшего президента США посетить Украину.

"Если господин Трамп хочет узнать что-то об Украине, он может приехать и увидеть это сам или спросить меня", - сказал он в интервью.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Трамп доступен для любых вопросов.

"Мы общались с его командой. Мистер Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и я имею его номер телефона", - добавил украинский лидер.