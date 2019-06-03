Зеленський повернув Кучму у контактну групу

Президент Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму у контактну групу. Про це він заяви на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що тепер Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи. Зокрема, президент назвав дату зустрічі мінської групи - 5 червня.

"Зустрічався з нашими партнерами зі США, Франції, Німеччини. З іншими партнерами з ЄС. Ми обговорювали питання припинення війни на Донбасі. У нас є спільна позиція - це відновлення наших переговорів у нормандському форматі. Це і розблокування мінського процесу. Вже 5 червня буде зустріч тристоронньої групи на чолі з Леонідом Кучмою", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, минулого року Леонід Кучма завершив роботу у Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу у Мінську. Його замінив колишній перший заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко.

Зокрема, РБК-Україна писало, що 23 червня 2014 року Кучма увійшов у тристоронню контактну групу і представляв Україну на переговорах з "ДНР" та "ЛНР" за участі представників Росії та ОБСЄ. 20 вересня Кучма підписав мінський меморандум. 2 лютого 2015 року президент України Петро Порошенко призначив Кучму офіційним представником України у тристоронній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.