Зеленский: важные переговоры с Трампом будут возможны после инаугурации

"Я не знаю, когда будут встречи, у меня нет дать… это зависит от многих вещей - не только от графиков, но и от легитимности проведения соответствующих встреч. Если мы хотим встречи, на которых решаются какие-то вопросы, то для этого должны быть соответствующие законодательные возможности, пройдена инаугурация", - отметил Зеленский.

Он отметил, что переговорный процесс на уровне команд продолжается и подчеркнул, что сейчас многие силы пытаются не допустить крепкого союза между Киевом и Вашингтоном. Украина может закончить войну в следующем году Президент Зеленский подчеркнул, что у Украины есть все шансы закончить войну в следующем году, необходимо услышать новые предложения нового президента США о плане завершения войны. Зеленский заметил, что это возможно будет уже в январе. "Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств... Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", - сказал он. Он также добавил, что "не хотел, чтобы российское качество дезинформации влияло на людей, что у нас есть только наш план, и мы не хотим слышать других партнеров с других континентов. Это неправда".

В то же время президент подчеркнул, что глобальный Юг будет на стороне Украины и на стороне окончания войны, когда США будут иметь более сильную позицию.

"Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать (окончить войну – ИФ-У). Есть соответствующие шаги для этого... Мы понимаем, что Россия на все эти шаги не пойдет. Но есть устав ООН и все наши шаги, базирующиеся на уставе ООН, будут поддержаны партнерами", - отметил Зеленский.