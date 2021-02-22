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Зеленський про вакцину: хочу дочекатися, коли приїде

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський не став говорити про терміни поставки в Україну першої партії вакцини від коронавірусу. Він заявив, що партія вакцини вже знаходиться на маршруті в Україну.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30".

"Не хочу говорити, коли прибуде, хочу дочекатися, коли вона прибуде. Завантажена. З заводу виїхала в нашому напрямку", - заявив Зеленський.

За його словами, вакцина AstraZeneca, яка повинна бути доставлена в Україну з Індії, є однією з кращих вакцин у світі.

"Ефективність - це одна з кращих вакцин. Ми говоримо про дві вакцини, на які ставимо перші пріоритети - це Pfizer і AstraZeneca", - додав президент.

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну найближчими днями. Далі вони будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ.

Сьогодні в МОЗ повідомили, що партія COVID-вакцини вже знаходиться на прямому маршруті в Україну.

Крім цього РБК-Україна писало, що з липня в Україну можуть початися постачання американської вакцини NovaVax. Всього в країну повинно надійти 15 млн доз.

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Новини України Володимир Зеленськийвакцина від коронавірусу
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