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Зеленский о вакцине: хочу дождаться, когда приедет

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский не стал говорить о сроках поставки в Украину первой партии вакцины от коронавируса. Он заявил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину.

Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 30".

"Не хочу говорить, когда прибудет, хочу дождаться, когда она прибудет. Загружена. С завода выехала в нашем направлении", - заявил Зеленский.

По его словам, вакцина AstraZeneca, которая должна быть доставлена в Украину из Индии, является одной из лучших вакцин в мире.

"Эффективность - это одна из лучших вакцин. Мы говорим о двух вакцины, на которые ставим первые приоритеты - это Pfizer и AstraZeneca", - добавил президент.

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Дальше они будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.

Сегодня в Минздраве сообщили, что партия COVID-вакцины уже находится на прямом маршруте в Украину.

Кроме этого РБК-Украина писало, что с июля в Украину могут начаться поставки американской вакцины NovaVax. Всего в страну должно поступить 15 млн доз.

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Новости Украины Владимир Зеленскийвакцина от коронавируса
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