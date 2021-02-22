Зеленский о вакцине: хочу дождаться, когда приедет

Президент Владимир Зеленский не стал говорить о сроках поставки в Украину первой партии вакцины от коронавируса . Он заявил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину.

"Не хочу говорить, когда прибудет, хочу дождаться, когда она прибудет. Загружена. С завода выехала в нашем направлении", - заявил Зеленский.

По его словам, вакцина AstraZeneca, которая должна быть доставлена в Украину из Индии, является одной из лучших вакцин в мире.

"Эффективность - это одна из лучших вакцин. Мы говорим о двух вакцины, на которые ставим первые приоритеты - это Pfizer и AstraZeneca", - добавил президент.