Зеленський звільнив Шмигаля з посади голови Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дениса Шмигаля з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

В указі йдеться, що Шмигаля звільнено згідно з поданою ним заявою.

Відзначимо, вчора Верховна рада України призначила Шмигаля віце-прем'єр-міністром. Він також очолить Міністерство розвитку громад і територій замість Олени Бабак, яка нещодавно покинула міністерство, пропрацювавши в ньому з кінця серпня.

Шмигаль став головою Івано-Франківської ОДА у серпні 2019 року. До цього був директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"), яка входить до холдингу олігарха Ріната Ахметова. Також обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області.

Є кандидатом економічних наук - захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення виробничих сил.