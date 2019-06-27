Зеленський звільнив Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

У документі говориться, що Резниченка звільнено в зв'язку з закінченням терміну повноважень президента України Петра Порошенка. Крім того, виконання обов'язків голови Дніпропетровської ОДА тимчасово покладено на Дмитра Батуру.

Відзначимо, Батура з лютого 2018 року обіймав посаду заступника глави ДніпрОДА, а до цього очолював відділ антикорупційної політики та прав людини обласної адміністрації.

Нагадаємо, Резніченко очолив Дніпропетровську ОДА в березні 2015 року після скандального звільнення з цієї посади олігарха Ігоря Коломойського.

Відзначимо, Петро Порошенко звільнив Коломойського після того, як він у супроводі озброєних людей прибув в офіс компанії "Укртранснафта", який пізніше був узятий під охорону київської поліцією. Сам олігарх звинувачував уряд в спробі рейдерського захоплення підприємства, яке також входило в орбіту його інтересів. Крім того, президент публічно оголошував йому догану за нецензурні висловлювання на адресу журналістів, які висвітлювали скандал навколо "Укртранснафти".