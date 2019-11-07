Зеленський звільнив головного слідчого СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Головного слідчого управління Служби безпеки України Богдана Тиводара. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Зокрема, указ про звільнення Тиводара датовано 7 листопада.

"Звільнити Тиводара Богдана Михайловича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, на початку листопада Тиводар заявляв, що СБУ встановлює можливу причетність поліцейських до сприяння у виїзді за кордон Олексія Левіна - організатора нападу на активістку Катерину Гандзюк. Він також зазначив, що крім голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера були й інші замовники злочину.

Зазначимо, Зеленський призначив Тиводара на цю посаду в липні 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника голови Головного слідчого управління СБУ і змінив на посаді головного слідчого Григорія Остафійчука, який був звільнений 31 травня в ході масштабних призначень на керівні посади в СБУ, в тому числі людей з команди Зеленського.