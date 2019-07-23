Зеленський звільнив ще сім голів РДА

Президент України Володимир Зеленський 22 липня звільнив ще сімох глав районних державних адміністрацій (РДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження, опубліковані на сайті глави держави.

У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень попереднього президента України. Зокрема, було звільнено:

В.Сукача з посади голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області;

В.Зубрицького з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області;

О.Іванова з посади голови Троїцької районної державної адміністрації Луганської області;

В.Сергієнка з посади голови Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області;

І.Дзюби з посади голови Марківської районної державної адміністрації Луганської області;

Н.Чехути з посади голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області;

С.Іванюченка з посади голови Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області.

Нагадаємо, Зеленський 16 липня звільнив 21 очільника районних державних адміністрацій (РДА).

РБК-Україна писало, що раніше президент підписав розпорядження про звільнення 127 глав районних державних адміністрацій (РДА).