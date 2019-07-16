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Зеленський звільнив ще понад 20 голів РДА

Новини » Політика    16.07.2019 - 23:48
Зеленський звільнив ще понад 20 голів РДА
Фото: Володимир Зеленський (uatv.ua)

Звільнено очільників районів у Києві та ще у трьох областях

Президент України Володимир Зеленський 16 липня звільнив 21 очільника районних державних адміністрацій (РДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень попереднього президента України. Зокрема, було звільнено очільників районів у Києві та ще трьох областях:

  • С.Мартинчука з посади голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • О.Цибульщака з посади голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;
  •  О.Батюка з посади голови Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • Л.Коменди з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • В.Франчука з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • С.Фесуна з посади голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • І.Матлаєвої з посади голови Летичівської районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • Б.Яцкова з посади голови Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • О.Бернашевського з посади голови Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • А.Зелінського з посади голови Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • О.Матвєйцевої з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • О.Коцеміра з посади голови Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • Р.Муляра з посади голови Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • В.Павленка з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Харківської області;
  • К.Жидкова з посади голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області;
  • В.Войтенка з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області;
  • А.Калашника з посади голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області;
  • Я.Яковчука з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області;
  • М.Кушніра з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області;
  •  О.Середи з посади голови Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області;
  • Ю.Ковальчука з посади голови Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області.

Нагадаємо, Зеленський 11 липня звільнив  57 очільників районних державних адміністрацій (РДА).

Раніше 9 липня Зеленський звільнив 70 голів РДА у Києві та 16 областях України

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