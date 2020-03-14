Зеленський звільнив двох заступників Баканова

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад двох заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова. Про це йдеться у відповідних указах, оприлюднених на сайті глави держави.

Зокрема, указом №82 президент звільнив Олександра Карпенка з посади заступника, а указом №84 - Нескромного Дмитра з посади першого заступника голови СБУ.

Карпенко був призначений на посаду заступника в липні минулого року, а Нескромний займав пост першого заступника та начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю з листопада 2019 року. Останній керував затриманням "діамантового прокурора".

Також Зеленський указом №86 призначив на посаду першого заступника Баканова Василя Малюка.

Цього ж дня - 13 березня, - президент призначив очільника Управління СБУ у Дніпропетровській області. Ним став Володимир Краснянський (указ №85). До цього призначення він працював на посаді тимчасово виконуючого обов’язки начальника даного обласного управління.

Крім того, глава держави звільнив із посади начальника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України Володимира Кіптенка. Він обіймав цю посаду з часів колишнього українського президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, кілька днів тому у Верховній раді з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України".