Зеленський затвердив виділення коштів на соцпідтримку, армію та інфраструктуру
Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до державного бюджету на 2021 рік. Збільшено видатки на соціальну підтримку, виплати військовослужбовцям та інфраструктурні проєкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2021" № 1807-IX, який Верховна рада прийняла 8 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Згідно з документом, у зв'язку з перевиконанням дохідної частини бюджету до кінця поточного року майже на 40 млрд гривень, Рада збільшила фінансування невідкладних потреб. Зокрема, соціальної підтримки, виплати грошового забезпечення військовослужбовцям та реалізації інфраструктурних проєктів.
У документі наголошується, що збільшення доходів бюджету склало 39,6 млрд гривень завдяки підвищенню надходжень за такими показниками:
- податку на прибуток підприємств на 30 млрд гривень;
- ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) - 2 млрд гривень;
- ПДВ з ввезених на митну територію України товарів-6,9 млрд гривень;
- зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні права власності на легкові автомобілі - на 0,75 млрд грн.
Додаткові кошти бюджету будуть спрямовані на розв'язання соціальних питань та реалізацію інфраструктурних проєктів. Зокрема:
- 12,05 млрд гривень будуть спрямовані на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг;
- 15 млрд гривень - на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення;
- 4,1 млрд гривень - на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України;
- 2 млрд гривень - на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
- 1 млрд гривень - на погашення заборгованості із заробітної плати співробітникам державних вугледобувних підприємств.
Також передбачені видатки на субвенції місцевим бюджетам для реалізації інфраструктурних проєктів, розвитку об'єктів соціально-культурної сфери та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій-1,5 млрд та 2,5 млрд гривень відповідно.
На субвенції місцевим бюджетам для грошової компенсації за житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в антитерористичній операції, і для учасників Революції Гідності буде направлено відповідно 282 млн і 4 млн гривень.