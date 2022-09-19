Зеленський затвердив склад делегації України на Генасамблею ООН

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.
Главою делегації призначили очільника МЗС України Дмитра Кулебу. Також до її складу включили постійного представника України при ООН Дмитра Кислицю. У складі делегації фігурують:
Зазначимо, що тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації пройде 20-26 вересня.
Нагадаємо, що Зеленському дозволили виступити на Генасамблеї ООН онлайн.
Також, Зеленський озвучив очікування від Генасамблеї ООН.
Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба розказав, яким буде головний меседж України на Генасамблеї ООН.
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