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Зеленський затвердив положення про проходження служби у військовому резерві ДПСУ

Новини » Політика    26.10.2019 - 18:16
Зеленський затвердив положення про проходження служби у військовому резерві ДПСУ
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський затвердив Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Держприкордонслужби

Президент України Володимир Зеленський затвердив Положення про проходження служби у військовому резерві Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ від 25 жовтня.

Згідно з указом, службу у військовому резерві ДПСУ проходять громадяни, придатні до військової служби за станом здоров'я, які не досягли граничного віку перебування у військовому резерві та здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей проходити службу у військовому резерві.

"Громадяни, які виконують військовий обов'язок шляхом проходження служби у військовому резерві, є резервістами. Чисельність резервістів визначається Адміністрацією Держприкордонслужби з урахуванням бюджетних асигнувань, передбачених на утримання Держприкордонслужби", - йдеться в документі.

Крім того, українці проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період військовослужбовці, звільнені з військової служби в органи ДПСУ, та які відповідають вимогам, - в обов'язковому порядку.

В документі йдеться, що проходження служби у військовому резерві полягає у виконанні резервістами обов'язків служби у відповідності з завданнями, покладеними на органи Держприкордонслужби, в яких вони проходять службу у військовому резерві на відповідних посадах, згідно з вимогами законодавства та умовами контракту.

Додамо, що адміністрація ДПСУ щороку до 1 листопада подає в Генеральний штаб Збройних Сил України інформацію про чисельність резервістів, заплановану для комплектування органів відомства.

Відбір громадян для проходження служби у військовому резерві проводиться органами Держприкордонслужби. Громадянин може бути відібраний для проходження служби у військовому резерві за умови відповідності вимогам цього положення, і якщо до досягнення граничного віку перебування у військовому резерві йому залишилося не менш як п'ять років. При цьому не може бути відібраний для проходження служби у військовому резерві громадянин, який у встановлених законом випадках не підлягає призову на військову службу по мобілізації. З громадянином, якого взяли на службу у військовому резерві, укладається контракт про проходження служби у військовому резерві ДПСУ.

Призов резервістів на військову службу по мобілізації здійснюється начальниками органів ДПСУ, в яких резервісти проходять службу у військовому резерві. В особливий період на службу зараховуються громадяни, звільнені з військової служби, який за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров'я придатні до служби в резерві.

Нагадаємо, раніше ДПСУ скоротила кількість генеральських посад на 21%.

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