Зеленський затвердив новий склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідний указ №340/2019 опублікований на сайті президента.

Своїм указом Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Зокрема, головою РНБО є Зеленський. В новий склад РНБО входять - перший заступник голови Служби безпеки України - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Іван Баканов, глава АП Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник голови АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, начальник Генштабу Руслан Хомчак

Зеленський своїм указом виключив зі складу РНБО Ігоря Райніна, Олександра Турчинова, Віктора Муженка і Юрія Стеця.

Нагадаємо, Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони. У команді Володимира Зеленського Данилюк відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність.

Раніше повідомлялося, що Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони

РБК-Україна писало, що 17 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов подав у відставку. Він подав у відставку у зв'язку з припиненням повноважень президента Петра Порошенка.