Зеленський затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства

Стратегія спрямована на створення сприятливих умов для розвитку в суспільстві громадянської ініціативи та самоорганізації, формування та діяльності інститутів громадянського суспільства, налагодження партнерської взаємодії між ними та органами державної влади та місцевого самоврядування.

У зв'язку з цим Кабінету Міністрів України доручено забезпечити за участю інститутів громадянського суспільства розробку та затвердження 3-річних планів заходів з реалізації стратегії, а також підготовку та публікацію щоквартальних та щорічних звітів. Крім того, Уряд має опрацювати питання її фінансування та механізми реалізації.

Обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено:

активізувати роботу зі створення умов для розвитку громадянського суспільства;

забезпечити роботу регіональних координаційних рад;

протягом трьох місяців розробити програми сприяння розвитку громадянського суспільства, а також затвердити плани заходів щодо їх реалізації.

Документ також скасовує дію низки указів:

№68 від 25 лютого від 2016 року "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні";

№487 від 4 листопада 2016 року "питання координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства";

№190 від 27 Червня 2018 року "Про зміни у складі координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства".

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.